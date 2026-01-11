مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

برشلونة ضد ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

07:30 ص 11/01/2026
تقام اليوم الأحد الموافق 11 يناير، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة برشلونة أمام ريال مدريد في كأس السوبر، ومواجهة أرسنال بورتسموث في كأس الاتحاد.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث ضد أرسنال - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

مانشستر يونايتد ضد برايتون - 6:30 مساء - بي إن سبورت1

دربي كاونتي ضد ليدز يونايتد - 2:00 مساء - بي إن سبورت 2

وست هام ضد كوينز بارك - 4:30 مساء - بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاييكانو ضد ريال مايوركا - 3:00 مساء - بي إن سبورت 3

ليفانتي ضد إسبانيول - 5:15 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد أوجسبورج - 4:30 مساء - منصة شاهد

بايرن ميونخ ضد فولفسبورج - 6:30 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

برشلونة ضد ريال مدريد - 9:00 مساء - ثمانية

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ليتشي ضد بارما - 1:30 مساء - منصة starzplay

فيورنتينا ضد إي سي ميلان - 4:00 مساء - منصة starzplay

هيلاس فيرونا ضد لاتسيو - 7:00 مساء - منصة starzplay

إنتر ميلان ضد نابولي - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

بتروجيت ضد مودرن سبورت - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الزمالك ضد زد - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

سموحة ضد حرس الحدود - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

