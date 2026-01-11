مباريات الأمس
زكي عبد الفتاح يعلق لمصراوي على أداء محمد صلاح وعمر مرموش في مباراة كوت ديفوار

كتب : نهي خورشيد

12:54 ص 11/01/2026 تعديل في 01:02 ص
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح (2) (1)
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 16 صورة
    مرموش بجائزة رجل المباراة
  • عرض 16 صورة
    جيلان الجباس خطيبة عمر مرموش
  • عرض 16 صورة
    جيلان الجباس خطيبة عمر مرموش
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر (16) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر (17) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (6) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (7) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (8) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (2) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (3) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (4) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (5) (1)

أبدي زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، رأيه في مستوي ثنائي الدوري الإنجليزي محمد صلاح وعمر مرموش، خلال مواجهة كوت ديفوار، والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية مقابل هدفين.

وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "لو لم يكن صلاح ومرموش موجودين في الفريق، لما شعرنا بأي خطورة، وما كنا لنتمكن من تسجيل الهدف الثاني، خاصة مرموش في مباراة اليوم".

وأضاف: "السرعة والانطلاق لدى صلاح ومرموش تعتبران من العوامل الأساسية، إذا لعبت بخطة دفاعية مثل خطط كابتن الجوهري رحمه الله، تحتاج أمامك لاعبين سريعين للهجمات المرتدة، وإحنا نعتمد في الأساس على الكرات الطويلة، ووجودهما هو الحل الأمثل".

وتابع مدرب حراس الفراعنة الأسبق: "غيابهما في خط الوسط يجعل الوصول إلى الهدف صعباً للغاية، خاصة مع طريقة لعبنا المبنية على الهجمات المرتدة".

وأتم حديثه قائلاً: "هما يمثلان أهم عنصرين في الفريق بنسبة 100%، وفي رأيي أن غيابهم سيكون من الصعب جداً على مصر الوصول للمرمى".

عمر مرموش محمد صلاح مصر وكوت ديفوار منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

