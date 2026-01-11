أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار في أمم أفريقيا

أبدي زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، رأيه في مستوي ثنائي الدوري الإنجليزي محمد صلاح وعمر مرموش، خلال مواجهة كوت ديفوار، والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية مقابل هدفين.

وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "لو لم يكن صلاح ومرموش موجودين في الفريق، لما شعرنا بأي خطورة، وما كنا لنتمكن من تسجيل الهدف الثاني، خاصة مرموش في مباراة اليوم".

وأضاف: "السرعة والانطلاق لدى صلاح ومرموش تعتبران من العوامل الأساسية، إذا لعبت بخطة دفاعية مثل خطط كابتن الجوهري رحمه الله، تحتاج أمامك لاعبين سريعين للهجمات المرتدة، وإحنا نعتمد في الأساس على الكرات الطويلة، ووجودهما هو الحل الأمثل".

وتابع مدرب حراس الفراعنة الأسبق: "غيابهما في خط الوسط يجعل الوصول إلى الهدف صعباً للغاية، خاصة مع طريقة لعبنا المبنية على الهجمات المرتدة".

وأتم حديثه قائلاً: "هما يمثلان أهم عنصرين في الفريق بنسبة 100%، وفي رأيي أن غيابهم سيكون من الصعب جداً على مصر الوصول للمرمى".