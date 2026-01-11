أول تعليق من نجيب ساويرس على فوز منتخب مصر ضد كوت ديفوار

كتب - محمد عبد السلام:

احتفى مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق بفوز منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

وكتب في تغريدة على حسابه بموقع التغريدات "إكس": "يارب علشان كابتن حسام وصلاح".

وسجل أهداف منتخب مصر، عمر مرموش، رامي ربيعة، محمد صلاح.

وسيلاقي منتخب مصر منتخب السنغال في مباراة بدور نصف النهائي تقام يوم الأربعاء المقبل الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.