مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 2
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

الدوري الإسباني

فالنسيا

1 1
22:00

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

"عشان صلاح".. مؤمن زكريا يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : مصراوي

12:07 ص 11/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (4) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (3) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (7) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة مصر (15) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (8) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (6) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة مصر (17) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة مصر (16) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة مصر (18) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة مصر (19) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد عبد السلام:

احتفى مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق بفوز منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

وكتب في تغريدة على حسابه بموقع التغريدات "إكس": "يارب علشان كابتن حسام وصلاح".

وسجل أهداف منتخب مصر، عمر مرموش، رامي ربيعة، محمد صلاح.

وسيلاقي منتخب مصر منتخب السنغال في مباراة بدور نصف النهائي تقام يوم الأربعاء المقبل الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وكوت ديفوار مؤمن زكريا محمد صلاح حسام حسن منتخب مصر مصر والسنغال مباراة مصر والسنغال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ماسك يتهم الحكومة البريطانية بـ"الفاشية" بعد تهديدات بحجب منصة إكس
شئون عربية و دولية

ماسك يتهم الحكومة البريطانية بـ"الفاشية" بعد تهديدات بحجب منصة إكس
رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
أخبار مصر

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
مسرح و تليفزيون

تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
ملخص وأهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

ملخص وأهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025
بصحبة ليلى علوي.. إلهام شاهين تنشر صور من افتتاح متحف فاروق حسني
زووم

بصحبة ليلى علوي.. إلهام شاهين تنشر صور من افتتاح متحف فاروق حسني

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟