كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 2
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

الدوري الإسباني

فالنسيا

1 1
22:00

إلتشي

إبراهيم عيسى يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

12:00 ص 11/01/2026
علق الإعلامي إبراهيم عيسى على فوز منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

وكتب في تغريدة على حسابه بموقع التغريدات "إكس": "تحية لمنتخبنا المصري ولاعبيه النجوم لهذا الأداء البطولي وللكابتن الكبير حسام حسن الذي نجح في التحدي بإمتياز وللعظيم محمد صلاح صاحب هدف النصر والترجيح ومبروك لنا تاريخنا الذي لا ينطفئ ولا يخبو أبدا".

وفاز منتخب مصر بثلاثية مقابل هدفين، وسجل أهداف منتخب مصر كلا من: عمر مرموش، رامي ربيعة، محمد صلاح.

وصعد منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية ليلاقي منتخب السنغال الذي حجز مقعده أمس في المربع الذهبي.

وستقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

