إبراهيم عيسى يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

مرموش يعيد رقما غائبا من 55 عاماً في تاريخ منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

علاء مبارك يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

علق الإعلامي إبراهيم عيسى على فوز منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

وكتب في تغريدة على حسابه بموقع التغريدات "إكس": "تحية لمنتخبنا المصري ولاعبيه النجوم لهذا الأداء البطولي وللكابتن الكبير حسام حسن الذي نجح في التحدي بإمتياز وللعظيم محمد صلاح صاحب هدف النصر والترجيح ومبروك لنا تاريخنا الذي لا ينطفئ ولا يخبو أبدا".

وفاز منتخب مصر بثلاثية مقابل هدفين، وسجل أهداف منتخب مصر كلا من: عمر مرموش، رامي ربيعة، محمد صلاح.

وصعد منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية ليلاقي منتخب السنغال الذي حجز مقعده أمس في المربع الذهبي.

وستقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.