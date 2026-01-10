أول تعليق من نجيب ساويرس على فوز منتخب مصر ضد كوت ديفوار

أعرب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن فخره الكبير بما قدمه لاعبو منتخب مصر عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على أرضية ملعب أغادير.

وشدد أبو زهرة في تصريحات تلفزيونية على أن لاعبي المنتخب ظهروا بشخصية قوية داخل الملعب، ونجحوا في تحقيق فوز مهم، موجهاً التهنئة للشعب المصري بهذه النتيجة.

وعن الحالة الصحية للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، أوضح أن أجواء المباراة شهدت ضغوطاً عصبية كبيرة تسببت في ارتفاع ضغط الدم لديه، مما استدعى متابعة وضعه الصحي عن قرب.

وأشار أبو زهرة إلى أن الطبيب المعالج فضل أن يتابع أبو ريدة اللقاء من مقر إقامته بالفندق للتأكد من سلامته، في ظل التوتر المصاحب للمواجهة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحالة الصحية لهاني أبو ريدة مستقرة ولا تدعو للقلق مطمئناً الجماهير المصرية.