بسبب الماتش.. عضو اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لهاني أبوريدة

كتب : نهي خورشيد

11:58 م 10/01/2026
    هاني أبوريدة يعلق على مجموعة مصر في مونديال 2026
    هاني أبوريدة ونظيره الفرنسي
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار
    لقطات من مباراة مصر
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار
    لقطات من مباراة مصر
    لقطات من مباراة مصر
    لقطات من مباراة مصر
    لقطات من مباراة مصر
    لقطات من مباراة مصر
    لقطات من مباراة مصر
    لقطات من مباراة مصر
    لقطات من مباراة مصر
    لقطات من مباراة مصر

أعرب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن فخره الكبير بما قدمه لاعبو منتخب مصر عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على أرضية ملعب أغادير.

وشدد أبو زهرة في تصريحات تلفزيونية على أن لاعبي المنتخب ظهروا بشخصية قوية داخل الملعب، ونجحوا في تحقيق فوز مهم، موجهاً التهنئة للشعب المصري بهذه النتيجة.

وعن الحالة الصحية للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، أوضح أن أجواء المباراة شهدت ضغوطاً عصبية كبيرة تسببت في ارتفاع ضغط الدم لديه، مما استدعى متابعة وضعه الصحي عن قرب.

وأشار أبو زهرة إلى أن الطبيب المعالج فضل أن يتابع أبو ريدة اللقاء من مقر إقامته بالفندق للتأكد من سلامته، في ظل التوتر المصاحب للمواجهة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحالة الصحية لهاني أبو ريدة مستقرة ولا تدعو للقلق مطمئناً الجماهير المصرية.

هاني أبو ريدة منتخب مصر مصر وكوت ديفوار اتحاد الكرة المصري منتخب مصر الآن

