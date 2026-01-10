يشهد سباق الهدافين منافسة قوية، إذ تتقارب أعداد الأهداف بين اللاعبين، ما يعكس مدى قوة الصراع على لقب هداف النسخة الحالية من البطولة.

ويتربع المغربي إبراهيم دياز على صدارة جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية برصيد 5 أهداف، بينما يحل النجم المصري محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 3 أهداف، متساويا مع عدد من اللاعبين الآخرين.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر بنظيره منتخب كوت ديفوار، اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025 حتى الآن:

جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025

1- إبراهيم دياز- المغرب - 5 أهداف

2- محمد صلاح - مصر - 3 أهداف

3- أديمولا لوكمان - نيجيريا - 3 أهداف

4- أماد تراوري - كوت ديفوار - 3 أهداف

5- أيوب الكعبي - المغرب - 3 أهداف