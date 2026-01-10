مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

قبل مباراة منتخب مصر.. جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب - محمد عبد السلام:

06:32 ص 10/01/2026
يشهد سباق الهدافين منافسة قوية، إذ تتقارب أعداد الأهداف بين اللاعبين، ما يعكس مدى قوة الصراع على لقب هداف النسخة الحالية من البطولة.

ويتربع المغربي إبراهيم دياز على صدارة جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية برصيد 5 أهداف، بينما يحل النجم المصري محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 3 أهداف، متساويا مع عدد من اللاعبين الآخرين.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر بنظيره منتخب كوت ديفوار، اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025 حتى الآن:

جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025

1- إبراهيم دياز- المغرب - 5 أهداف

2- محمد صلاح - مصر - 3 أهداف

3- أديمولا لوكمان - نيجيريا - 3 أهداف

4- أماد تراوري - كوت ديفوار - 3 أهداف

5- أيوب الكعبي - المغرب - 3 أهداف

جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025 هداف كأس أفريقيا 2025 ترتيب هدافي كاس افريقيا 2026 ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2026 إبراهيم دياز محمد صلاح

