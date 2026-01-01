مباريات الأمس
"قبل مواجهة بنين".. ماذا يفعل منتخب مصر عندما يتصدر مجموعته بأمم أفريقيا؟

كتب : يوسف محمد سعيد

11:53 م 01/01/2026

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب بنين، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتأهل منتخب مصر إلى دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 ، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة، برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات.

ماذا يفعل منتخب مصر حينما يتصدر مجموعته بأمم أفريقيا

وهذه ليست المرة الأولى التي يتمكن خلالها المنتخب الوطني، من الصعود إلى دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، متصدرا لمجموعته، حيث سبق وحقق المنتخب هذا اللقب في 11 نسخة سابقة.

وخلال 11 نسخة سابقة، صعد منها منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا متصدرا لمجموعته، تمكن من حصد اللقب في 4 مناسبات، أعوام: "1986، 2006، 2008، 2010".

وفي نسخة البطولة عام 2017، صعد منتخب مصر متصدرا لمجموعته، لكنه تلقى الهزيمة في المباراة النهائية، بينما احتل صدارة ترتيب مجموعته في النسخة التالية: "1970، 1974، 1984"، لكنه ودع البطولة من نصف النهائي.

وفي المقابل، ودع منتخب مصر البطولة من دور ربع النهائي، في نسخ: "1994، 2000 و2019"، بعدما كان قد احتل صدارة ترتيب مجموعته.

