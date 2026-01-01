مباريات الأمس
صلاح يطارد ثلاثي الجزائر والمغرب.. سيطرة عربية على صدارة قائمة هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : هند عواد

01:56 م 01/01/2026
يتصدر رياض محرز، لاعب منتخب الجزائر، قائمة هدافي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد انتهاء مرحلة دور المجموعات.

وسجل رياض محرز ثلاثة أهداف مع منتخب الجزائر، خلال مباراتين في مرحلة المجموعات، ليتساوى مع الثنائي المغربي، أيوب الكعبي وإبراهيم دياز.

ويأتي الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع بقائمة هدافي كأس الأمم الأفريقية، برصيد هدفين.

وجاءت قائمة هدافي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، كالآتي:

1- رياض محرز - منتخب الجزائر - 3 أهداف

2- إبراهيم دياز - منتخب المغرب - 3 أهداف

3- أيوب الكعبي - منتخب المغرب - 3 أهداف

4- محمد صلاح - منتخب مصر - هدفان

5- أديمولا لوكمان - منتخب نيجيريا - هدفان

6- أماد ديالو - منتخب كوت ديفوار - هدفان

7- إلياس عاشوري - منتخب تونس - هدفان

8- نيكولاس جاكسون - منتخب السنغال - هدفان

9- لاسين سينايوكو - منتخب مالي - هدفان

10- رافايل أونييديكا - منتخب نيجيريا - هدفان

