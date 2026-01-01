تجاوزت النصف مليار دولار.. كم تبلغ ثروة كريم بنزيما؟

من عاملة نظافة إلى مدرجات الكان.. قصة كفاح والدة رياض محرز

بات الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الاتحاد السعودي، من بين أغنى لاعبي كرة القدم في العالم، بثروة تجاوزت النصف مليار دولار.

ووفقا لموقع "يو أو إل" ودراسة أجراها رافائيل ريس، بلغت ثروة كريم بنزيما 501.8 مليون دولار (461 مليون يورو)، وذلك منذ بداية مسيرته الاحترافية.

وتشمل ثروة كريم بنزيما من كرة القدم، الرواتب والمكافآت والعقود الإعلانية التي ترتبط باللعب، ولا تضم الاستثمارات المالية الأخرى.

وامتدت مسيرة كريم بنزيما في كرة القدم، لأكثر من 20 عاما، إذ بدأ مسيرته مع أولمبيك ليون في عام 2002، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في عام 2009، الذي فاز معه بـ5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، وفي عام 2023 انتقل إلى الدوري السعودي.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. طارق مصطفى يصدم الزمالك.. وثروة صلاح في 2025



الزمالك بشكل جديد في مواجهة الاتحاد السكندري.. الموعد والقناة الناقلة



