بعد التعادل مع بوركينا فاسو.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

أنهى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، فترة التوقف الدولي، بتأجيل حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية 2026، بعد التعادل مع بوركينا فاسو.

وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو سلبيا، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره جيبوتي، يوم 6 أكتوبر المقبل، في الجولة التاسعة من التصفيات، قبل استضافة غينيا بيساو، يوم 13 من نفس الشهر.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم، والتي تضم كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالآتي:

1- مصر- 20 نقطة

2- بوركينا فاسو – 15 نقطة

3- غينيا بيساو – 12 نقاط

4- سيراليون – 10 نقاط

5- إثيوبيا – 6 نقاط

6- جيبوتي – 1 نقطة

