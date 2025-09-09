مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

1 1
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

1 0
19:00

الكاميرون

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
22:00

تونس - ب

بعد التعادل مع بوركينا فاسو.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

09:10 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

أنهى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، فترة التوقف الدولي، بتأجيل حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية 2026، بعد التعادل مع بوركينا فاسو.

وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو سلبيا، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره جيبوتي، يوم 6 أكتوبر المقبل، في الجولة التاسعة من التصفيات، قبل استضافة غينيا بيساو، يوم 13 من نفس الشهر.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم، والتي تضم كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالآتي:

1- مصر- 20 نقطة

2- بوركينا فاسو – 15 نقطة

3- غينيا بيساو – 12 نقاط

4- سيراليون – 10 نقاط

5- إثيوبيا – 6 نقاط

6- جيبوتي – 1 نقطة

منتخب مصر مصر وبوركينا فاسو موعد مباراة مصر المقبلة تصفيات كأس العالم 2026
