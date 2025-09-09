10 صور من إجراء لاعبي منتخب مصر عمليات الإحماء قبل مواجهة بوركينا فاسو

نشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصور للاعبي المنتخب الوطني، خلال إجرائهم عمليات الإحماء، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر اليوم، نظيره المنتخب البوركيني، على ملعب "4 أغسطس" بواجادودو، في إطار منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر مباراة بوركينا فاسو اليوم، هو يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 19 نقطة، فيما يأتي منتخب بوركينا في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، على حساب المنتخب البوركيني لضمان التأهل رسميا إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

