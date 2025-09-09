مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

1 1
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

0 0
19:00

الكاميرون

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

10 صور من إجراء لاعبي منتخب مصر عمليات الإحماء قبل مواجهة بوركينا فاسو

06:55 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

06:55 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر (2) (1)
نشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصور للاعبي المنتخب الوطني، خلال إجرائهم عمليات الإحماء، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر اليوم، نظيره المنتخب البوركيني، على ملعب "4 أغسطس" بواجادودو، في إطار منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر مباراة بوركينا فاسو اليوم، هو يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 19 نقطة، فيما يأتي منتخب بوركينا في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، على حساب المنتخب البوركيني لضمان التأهل رسميا إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

منتخب مصر مصر وبوركينا فاسو تصفيات كأس العالم مباراة مصر وبوركينا كأس العالم 2026
