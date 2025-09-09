مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

خناقة واحتجاج الجماهير.. مشاهد من مباراة إيطاليا والكيان الصهيوني

11:41 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    جاتوزو مدرب إيطاليا (1)
    احتجاج جماهير إيطاليا على نشيد الكيان الصهيوني
    جاتوزو مدرب إيطاليا (2)
كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة الكيان الصهيوني وإيطاليا في تصفيات كأس العالم 2026، العديد من المشاحنات، سواء من جانب الجماهير، أو داخل الملعب.

وهزمت إيطاليا إسرائيل بنتيجة 5-4، في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، ودخل أسطورة إيطاليا ومدربها جينارو جاتوزو في شجار حاد مع لاعب إسرائيلي بعد أن رأى فريقه يحقق فوزًا دراماتيكيًا في الدقائق الأخيرة.

وشهدت نهاية المباراة مشاهد عدائية عندما واجه المهاجم الإسرائيلي دور ترجمان جاتوزو، الذي حاول الدفاع عن نفسه قبل أن ينجح أمثال ريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال في إبعاد المدرب.

وقال جاتوزو لقناة سكاي سبورت إيطاليا بعد المباراة: "كانت مباراة جنونية. إنها أكثر مباراة أخوضها جنونًا كمدرب، لكنها مشكلتي أنا، وليست مشكلة اللاعبين".

وأدارت جماهير منتخب إيطاليا في ملعب المباراة، ظهورها عند عزف نشيد الكيان الصهيوني، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي ضد غزة.

إيطاليا والكيان الصهيوني إيطاليا وإسرائيل جاتوزو
