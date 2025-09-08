مباريات الأمس
بعد معايدته الرومانسية لها.. من هي آنا ستاتشورسكا زوجة ليفاندوفسكي؟

11:26 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
    آنا ستاتشورسكا زوجة ليفاندوفسكي
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
كتب - محمد الميموني:

هنأ مهاجم برشلونة الإسباني، ليفاندوفسكي، زوجته آنا ستاتشورسكا في يوم ميلادها الـ 37 برسالة رومانسية خاصة لها.

ونشر ليفاندوفسكي صورتين مع زوجته آنا ستاتشورسكا مذيلهما بتعليق:"عيد ميلاد سعيد حبيبي أتمني لكم سنة مليئة بالأحلام الجميلة التي تتحقق".

وتمارس آنا ستاتشورسكا، زوجة ليفاندوفسكة رياضة "الكارتيه" وتوجت بالميداليات في البطولات الدولية والعالمية وحالياً هي مدربه لياقة بدنية ناجحة في مجالها بينما تعمل في مجالات التغذية والأعمال الأخرى.

من هي آنا ستاتشورسكا زوجة ليفاندوفيسكي؟

ونعرض لكم خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن زوجة ليفاندوفسكي آنا ستاتشورسكا كالتالي:

1 - تخرجت من كلية التربية البدنية في بولندا

2 ـ حصلت على العديد من الميداليات الذهبية والفضية في المنافسات الدولية والعالمية في لعبة الكاراتية.

3 - تعمل كمدربة لياقة بدنية وخبيرة تغذية وتلعب دوراً هاماً في اللياقة البدنية للمهاجم البولندي ليفاندوفسكي.

4- مؤلفة للعديد من الكتب الرياضية والنظام الغذائي والصحي

4 - لديها طفلان من المهاجم البولندي ليفاندوفسكي

5 ـ تعد واحدة من أصحاب الشخصيات المميزة والمؤثرة على السوشيال ميديا إذ يتابع حسابها عبر انستجرام قرابة 6 مليون متابع

اقرأ أيضًا:

"تم ترشيحه لمنتخب مصر أيضًا".. مصدر يوضح موقف الأهلي من التعاقد مع مدرب صن داونز

"استفسار عن الراتب والبطولات".. تطورات مفاوضات الأهلي مع مدرب الإمارات السابق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

آنا ستاتشورسكا ليفاندوفسكي
