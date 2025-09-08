كتب - محمد الميموني:

هنأ مهاجم برشلونة الإسباني، ليفاندوفسكي، زوجته آنا ستاتشورسكا في يوم ميلادها الـ 37 برسالة رومانسية خاصة لها.

ونشر ليفاندوفسكي صورتين مع زوجته آنا ستاتشورسكا مذيلهما بتعليق:"عيد ميلاد سعيد حبيبي أتمني لكم سنة مليئة بالأحلام الجميلة التي تتحقق".

وتمارس آنا ستاتشورسكا، زوجة ليفاندوفسكة رياضة "الكارتيه" وتوجت بالميداليات في البطولات الدولية والعالمية وحالياً هي مدربه لياقة بدنية ناجحة في مجالها بينما تعمل في مجالات التغذية والأعمال الأخرى.

من هي آنا ستاتشورسكا زوجة ليفاندوفيسكي؟

ونعرض لكم خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن زوجة ليفاندوفسكي آنا ستاتشورسكا كالتالي:

1 - تخرجت من كلية التربية البدنية في بولندا

2 ـ حصلت على العديد من الميداليات الذهبية والفضية في المنافسات الدولية والعالمية في لعبة الكاراتية.

3 - تعمل كمدربة لياقة بدنية وخبيرة تغذية وتلعب دوراً هاماً في اللياقة البدنية للمهاجم البولندي ليفاندوفسكي.

4- مؤلفة للعديد من الكتب الرياضية والنظام الغذائي والصحي

4 - لديها طفلان من المهاجم البولندي ليفاندوفسكي

5 ـ تعد واحدة من أصحاب الشخصيات المميزة والمؤثرة على السوشيال ميديا إذ يتابع حسابها عبر انستجرام قرابة 6 مليون متابع

