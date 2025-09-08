"لو بتهزر روح مكان تاني".. تعليق ناري من شوبير حول شكوى منتخب إثيوبيا

القاهرة - مصراوي

استنكر الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، شكوى منتخب إثيوبيا المقدمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بداع استخدام جماهير المنتخب لـ "الليز" خلال اللقاء بجانب صافرات الاستهجان عند عزف النشيد الوطني لهم.

وقال شوبير خلال حلقة برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون تايم سبورت" اليوم الإثنين موجها حديثه لمنتخب إثيوبيا:"أنتم بتهزروا ولا بتتكلموا بجد أنتم جايين تلعبوا ولا جايين تهزروا ولو عايز تهزر، روح مكان تاني".

وأضاف:"ليزر إيه اللي بتتكلموا عليه إيه الكلام الفارغ ده المنتخب الإثيوبي اتشال على الراس، وتم استقباله بأفضل شكل، وتدرب في استاد مجهز، وأقام في أحد أفضل الفنادق".

وأتم شوبير:"تم نقلهم بأفضل وسائل الانتقال، وكل شيء كان على أعلى مستوى، وفي النهاية يخرج المنتخب يتحدث عن القيم والمبادئ والليزر، كان من المفترض أن يخرج المنتخب الإثيوبي ليعبر عن شكره، ويوجه التحية للاتحاد المصري، ويشكر مصر على حسن الضيافة".

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين على نظيره الإثيوبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.