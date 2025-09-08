مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا الاستوائية

0 1
16:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

0 0
22:00

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

0 0
22:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

0 0
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اليونان

0 0
21:45

الدنمارك

مباريات ودية - منتخبات

التشيك

1 0
20:15

السعودية

المغرب يفوز على زامبيا في تصفيات كأس العالم

07:11 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
    منتخب المغرب يفوز على زامبيا في تصفيات كأس العالم
    منتخب المغرب يفوز على زامبيا في تصفيات كأس العالم
    منتخب المغرب يفوز على زامبيا في تصفيات كأس العالم
    منتخب المغرب يفوز على زامبيا في تصفيات كأس العالم
القاهرة - مصراوي

حقق منتخب المغرب فوزًا مهمًا على نظيره الزامبي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجّل هدفي المنتخب المغربي كلّ من يوسف النصيري في الدقيقة السابعة، وحمزة إيكمان في الدقيقة 47.

وبهذا الفوز، رفع منتخب المغرب رصيده إلى 18 نقطة ليتصدر مجموعته، بينما تجمّد رصيد منتخب زامبيا عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وبذلك، يصبح منتخبا المغرب وتونس هما الوحيدان في القارة الإفريقية اللذان ضمنا رسميًا التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن.

المغرب زامبيا تصفيات كأس العالم
