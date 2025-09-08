كواليس إيقاف مدافع أتلتيك بيلباو 10 مباريات بسبب المنشطات

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف يراي ألفاريز، مدافع أتلتيك بيلباو، لمدة عشرة أشهر بعد ثبوت تناوله مادة محظورة في عينة اختبار منشطات أجري له مطلع مايو 2025، عقب إحدى مباريات فريقه في الدوري الأوروبي.

وأظهر التحليل، الذي أجراه مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، وجود مادة "الكانرينون" المدرجة في قائمة المواد المحظورة ضمن الفئة S5 الخاصة بمدرات البول ومواد التغطية.

وكان اللاعب قد وافق في 2 يونيو 2025 على إيقاف مؤقت طوعي، قبل أن يفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الإجراءات التأديبية بحقه في 10 يونيو.

وبعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها لجنة الأخلاقيات والانضباط، أصدرت اللجنة التأديبية قرارها النهائي في 19 أغسطس 2025 بإيقافه حتى 2 أبريل 2026.

وأوضح القرار أن الانتهاك لم يكن متعمّدًا، حيث تبين أن المادة دخلت جسم اللاعب عن طريق دواء وقائي ضد تساقط الشعر تستخدمه شريكته، وهو يحتوي على المادة المحظورة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللوائح تحمل اللاعب المسؤولية الكاملة عن أي مواد يتناولها، حتى في حال غياب النية لتعاطي المنشطات.

وبموجب اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي، سيتمكن يراي ألفاريز من العودة إلى التدريبات واستخدام مرافق نادي أتلتيك بيلباو اعتبارًا من 2 فبراير 2026، أي قبل شهرين من انتهاء فترة إيقافه بشكل رسمي.