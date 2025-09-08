مباريات الأمس
"زوجته وطفلته داخل المنزل".. كواليس قصف منزل لاعب منتخب أوكرانيا

02:56 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

كتب- محمد عبدالهادي:

شارك هيورهي سوداكوف، لاعب وسط منتخب أوكرانيا ونادي بنفيكا البرتغالي، صور صادمة يوثق فيها الأضرار التي لحقت بشقته في العاصمة كييف، جراء قصف بطائرة مسيّرة روسية، بينما كانت عائلته متواجدة داخل المنزل.

سوداكوف، البالغ من العمر 23 عامًا، انتقل مؤخرًا إلى صفوف بنفيكا قادمًا من شاختار دونيتسك على سبيل الإعارة، مع بند شراء إلزامي تتجاوز قيمته 20 مليون جنيه إسترليني، فيما لا تزال أسرته تقيم في أوكرانيا.

ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورًا ومقاطع فيديو من داخل وخارج المنزل، كشفت حجم الدمار الهائل الذي خلفه الهجوم، كما أظهرت اللقطات اندلاع حريق أعلى المبنى وتناثر الحطام على السيارات المتوقفة أسفل العقار.

وأكد سوداكوف أن زوجته يليزافيتا وطفلتهما ميلانا، البالغة من العمر 3 سنوات، إضافة إلى والدته، كانوا داخل الشقة لحظة القصف، ما تسبب في لحظات رعب شديدة، لكنه طمأن متابعيه بأن جميع أفراد عائلته نجوا دون إصابات جسدية.

جدير بالذكر أن اللاعب كان متواجدًا في بولندا مع منتخب أوكرانيا لخوض مواجهة أمام فرنسا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وقت وقوع القصف.

هيورهي سوداكوف أوكرانيا منتخب أوكرانيا طائرة مسيّرة روسية
