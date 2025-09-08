مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

زامبيا

- -
16:00

المغرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اليونان

- -
21:45

الدنمارك

جميع المباريات

إعلان

منتخب ألمانيا يفوز على منتخب إيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم

12:22 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ألمانيا و إيرلندا الشمالية (1)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ألمانيا و إيرلندا الشمالية (4)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ألمانيا و إيرلندا الشمالية (6)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ألمانيا و إيرلندا الشمالية (7)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ألمانيا و إيرلندا الشمالية (3)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ألمانيا و إيرلندا الشمالية (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

حقق منتخب ألمانيا الفوز على نظيره إيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة في تصفيات كأس العالم.

وسجل أهداف منتخب ألمانيا كلا من: سيرج جنابري في الدقيقة 7، ناديم أميري في الدقيقة 69، فلوريان فيرتز في الدقيقة 72.

بينما أحرز هدف منتخب إيرلندا الشمالية الوحيد اللاعب إسحاق برايس في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع منتخب ألمانيا نقاطه إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، متساويا مع إيرلندا الشمالية صاحب المركز الثاني بنفس النقاط لكن إيرلندا تتفوق بفارق الأهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب ألمانيا أيرلندا الشمالية تصفيات كأس العالم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان