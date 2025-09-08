منتخب ألمانيا يفوز على منتخب إيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم

القاهرة - مصراوي

حقق منتخب ألمانيا الفوز على نظيره إيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة في تصفيات كأس العالم.

وسجل أهداف منتخب ألمانيا كلا من: سيرج جنابري في الدقيقة 7، ناديم أميري في الدقيقة 69، فلوريان فيرتز في الدقيقة 72.

بينما أحرز هدف منتخب إيرلندا الشمالية الوحيد اللاعب إسحاق برايس في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع منتخب ألمانيا نقاطه إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، متساويا مع إيرلندا الشمالية صاحب المركز الثاني بنفس النقاط لكن إيرلندا تتفوق بفارق الأهداف.