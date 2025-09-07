كتب- محمد عبدالهادي:

قام نادي جالاتا سراي التركي بإعادة مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين إلى تركيا عبر طائرة خاصة، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام رواندا، في اللقاء الذي أقيم أمس السبت ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وانتهى بفوز النسور بهدف دون رد.

إصابة أوسيمين

وغادر أوسيمين المباراة في الدقيقة 35 من الشوط الأول بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي رواندا، أسفر عن إصابته في الكاحل الأيسر، ما دفع الجهاز الفني لاستبداله فورًا.

ووفقًا لما نشره موقع "جول إيطاليا"، فقد قررت إدارة جالاتا سراي نقل اللاعب بطائرة خاصة من نيجيريا إلى تركيا، لخضوعه لفحوصات طبية دقيقة وتلقي العلاج اللازم، قبل استئناف النشاط المحلي عقب فترة التوقف الدولي.

وأشار الموقع إلى أن حالة أوسيمين مقلقة، بعدما استيقظ صباح اليوم على تورم كبير في الكاحل المصاب، ما أثار مخاوف داخل النادي التركي بشأن مدة غيابه المحتملة.

