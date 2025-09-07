مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

0 0
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

0 0
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

1 0
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

0 0
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

1 0
22:00

تونس - ب

"من نيجيريا لتركيا".. جالاتا سراي يعيد أوسيمين في طائرة خاصة بعد إصابته القوية

08:20 م الأحد 07 سبتمبر 2025
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    فيكتور أوسيمين
  • عرض 7 صورة
    جالاتا سراي يعلن التعاقد مع أوسيمين
  • عرض 7 صورة
    جالاتا سراي يعلن التعاقد مع أوسيمين
  • عرض 7 صورة
    أوسيمين لاعب نيجيريا
  • عرض 7 صورة
    احتفال فيكتور أوسيمين بالفوز على جنوب أفريقيا
  • عرض 7 صورة
    حزن فيكتور أوسيمين بعد إلغاء الهدف
background

كتب- محمد عبدالهادي:

قام نادي جالاتا سراي التركي بإعادة مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين إلى تركيا عبر طائرة خاصة، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام رواندا، في اللقاء الذي أقيم أمس السبت ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وانتهى بفوز النسور بهدف دون رد.

إصابة أوسيمين

وغادر أوسيمين المباراة في الدقيقة 35 من الشوط الأول بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي رواندا، أسفر عن إصابته في الكاحل الأيسر، ما دفع الجهاز الفني لاستبداله فورًا.

ووفقًا لما نشره موقع "جول إيطاليا"، فقد قررت إدارة جالاتا سراي نقل اللاعب بطائرة خاصة من نيجيريا إلى تركيا، لخضوعه لفحوصات طبية دقيقة وتلقي العلاج اللازم، قبل استئناف النشاط المحلي عقب فترة التوقف الدولي.

وأشار الموقع إلى أن حالة أوسيمين مقلقة، بعدما استيقظ صباح اليوم على تورم كبير في الكاحل المصاب، ما أثار مخاوف داخل النادي التركي بشأن مدة غيابه المحتملة.

أقرأ أيضًا:

"طلب مهلة للرد".. الكشف عن موقف مدرب برتغالي من تدريب الأهلي

شوبير يتحدث عن الفارق بين مستوى تريزيجيه مع الأهلي والمنتخب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيكتور أوسيمين جالاتا سراي التركي إصابة فيكتور أوسيمين تفاصيل إصابة أوسيمين
