مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

- -
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

ماذا دار بين حسام حسن ومحمد شحاته قبل مواجهة كوت ديفوار المرتقبة؟

كتب : نهي خورشيد

02:01 ص 09/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد شحاتة مع منتخب مصر (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطة محمد شحاتة (14)
  • عرض 13 صورة
    لقطة محمد شحاتة (15)
  • عرض 13 صورة
    لقطة محمد شحاتة (3)
  • عرض 13 صورة
    لقطة محمد شحاتة (13)
  • عرض 13 صورة
    لقطة محمد شحاتة (12)
  • عرض 13 صورة
    لقطة محمد شحاتة (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطة محمد شحاتة (2)
  • عرض 13 صورة
    محمد شحاتة
  • عرض 13 صورة
    محمد شحاتة
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح يهدي قميصه إلى محمد شحاتة
  • عرض 13 صورة
    محمد شحاتة من مران الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي جمال الغندور عن كواليس الجلسة التي جمعت بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد شحاته لاعب خط الوسط، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن حسام حسن حرص على الحديث مع شحاته حول بعض التفاصيل المتعلقة بدوره ومركزه داخل الملعب، مطالباً إياه بضرورة التركيز الكامل والاستعداد الذهني للمشاركة في أي وقت خلال اللقاء، مع التأكيد على ثقته الكبيرة في إمكانياته الفنية.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز جميع اللاعبين من الناحية النفسية قبل المباراة المقبلة، خاصة في ظل الغيابات المؤثرة بسبب الإصابة، وعلى رأسها محمد حمدي ومحمود حسن تريزيجيه، لضمان جاهزية البدائل في الموقعة الحاسمة أمام كوت ديفوار.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد شحاتة منتخب مصر مصر وكوت ديفوار حسام حسن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
أخبار مصر

إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
زووم

بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
حكاية لقاء الوداع بين "السباح" يوسف وأمه.. بدء بـ"تمرة وانتهى بجثة" (فيديو)
حوادث وقضايا

حكاية لقاء الوداع بين "السباح" يوسف وأمه.. بدء بـ"تمرة وانتهى بجثة" (فيديو)
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع