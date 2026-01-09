ماذا دار بين حسام حسن ومحمد شحاته قبل مواجهة كوت ديفوار المرتقبة؟

كشف الإعلامي جمال الغندور عن كواليس الجلسة التي جمعت بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد شحاته لاعب خط الوسط، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن حسام حسن حرص على الحديث مع شحاته حول بعض التفاصيل المتعلقة بدوره ومركزه داخل الملعب، مطالباً إياه بضرورة التركيز الكامل والاستعداد الذهني للمشاركة في أي وقت خلال اللقاء، مع التأكيد على ثقته الكبيرة في إمكانياته الفنية.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز جميع اللاعبين من الناحية النفسية قبل المباراة المقبلة، خاصة في ظل الغيابات المؤثرة بسبب الإصابة، وعلى رأسها محمد حمدي ومحمود حسن تريزيجيه، لضمان جاهزية البدائل في الموقعة الحاسمة أمام كوت ديفوار.