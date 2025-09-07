مباريات الأمس
"بعد إصابته".. مصدر يكشف موقف منتخب مصر من ضم بديل لحمدي فتحي

06:36 م الأحد 07 سبتمبر 2025

حمدي فتحي

background

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل منتخب مصر الأول، موقف الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، من ضم لاعب في وسط الملعب بدلا من حمدي فتحي، الذي تم استبعاده من قائمة المنتخب لمباراة بوركينا فاسو بسبب الإصابة.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، لن يضم أي لاعب بدلا من حمدي فتحي في رحلة بوركينا فاسو".

وكان إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أعلن في وقت سابق من اليوم، استعباد حمدي فتحي من قائمة المنتخب المصري بسبب تعرضه لإصابة في وجه القدم، قبل أن يتم الاستقرار على إراحة اللاعب بناءً على طلبه.

ويذكر أن منتخب مصر، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب إثيوبيا في الجولة الماضية، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي على ستاد "القاهرة الدولي".

أقرأ أيضًا:

