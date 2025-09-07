مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

كازاخستان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ليتوانيا

- -
19:00

هولندا

بعد انضمام المغرب لهم".. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026

04:16 م الأحد 07 سبتمبر 2025
كتب ـ محمد الميموني:

حسم 17 منتخبًا بطاقة التأهل بصورة مباشرة لمنافسات بطولة كأس العالم نسخة 2026 التي تستضيفها ثلاث دول: كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو من العام المقبل.

وكان آخر المتأهلين منتخب المغرب بعد الفوز بخماسية نظيفة على منتخب النيجر في التصفيات الأفريقية، كما تأهل منتخب البرازيل بعد الفوز على منتخب تشيلي بثلاثة نظيفة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونعرض لكم خلال السطور التالية المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 كالتالي:

1ـ منتخب أمريكا

2 ـ منتخب المكسيك

3 ـ منتخب كندا

4 ـ منتخب البرازيل

5 ـ منتخب الأرجنتين

6 ـ منتخب أوروجواي

7 ـ منتخب باراجواي

8 ـ منتخب الإكوادور

9 ـ منتخب كولومبيا

10ـ منتخب أستراليا

11 ـ منتخب إيران

12 ـ منتخب اليابان

13 ـ منتخب الأردن

14 ـ منتخب كوريا الجنوبية

15 ـ منتخب أوزبكستان

16 ـ منتخب المغرب

17 ـ منتخب نيوزيلندا.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 التصفيات الأفريقية
