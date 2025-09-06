فاتك زمان.. مباراة الدم السياسية.. قصة ستاد تاريخي في نابولي

كتب - نهى خورشيد

بين الأجيال الكروية القديمة والمعاصرة تمتد فجوة زمنية حافلة بالقصص واللحظات الخالدة داخل المستطيل الأخضر، لحظات قد يعرفها البعض جيداً بينما تغيب عن ذاكرة آخرين.

لذلك تأتي أهمية إعادة التذكير بتلك المحطات التاريخية ليس فقط لتوثيقها، بل أيضاً لتعريف الأجيال الجديدة ببعض ذكريات اللعبة والتي قد تكون تركت بصمة خاصة في سجل كرة القدم عبر العقود.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز أحداث يوم 6 ديسمبر عبر التاريخ..

شهدت مدينة نابولي في 6 ديسمبر 1959 حدثاً تاريخياً بافتتاح ستاديو سان باولو في منطقة "فوريوجروتا" إذ امتلأت مدرجاته بحوالي 85 ألف متفرج في أولى مبارياته الرسمية.

وكانت أول مباراة عليه بين نابولي ويوفنتوس، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 2-1.

ومن إيطاليا إلى إنجلترا، حملت النسخة القديمة للبريميرليج (First Division) عام 1986 وبالتحديد في جولاتها الأولى نتائج مثيرة، إذ حقق كل من أرسنال ونوتنجهام فورست وإيفرتون انتصارات كبيرة، بينما تلقى ليفربول هزيمة مفاجئة أمام واتفورد بثنائية نظيفة.

في المقابل، تعرّض تشيلسي لخسارة قاسية برباعية نظيفة أمام ويمبلدون.

وجاءت آخر أحداث 6 ديسمبر 1956، مسأوية، إذ شهدت أولمبياد ملبورن مباراة كرة الماء بين المجر والاتحاد السوفياتي، والتي عُرفت لاحقاً باسم "مباراة الدم".

وشهدت المواجهة اشتباكات عنيفة داخل الحوض نتيجة لتوترات سياسية بين البلدين آنذاك، لتنتهي بفوز المنتخب المجري 4-0.