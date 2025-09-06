10 صور ترصد ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال

كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو ببوركينا فاسو مباراة من العيار الثقيل، عندما يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الـ 8 من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

و لم يخوض منتخب بوركينا فاسو، أي مباراة رسمية على هذا الملعب، منذ أكثر من 4 سنوات، بينما آخر مباراة لعبها المنتخب الملقب بالخيول في واجادوجو، ضمن تصفيات كأس العالم بشكل عام، ترجع إلى عام 2017، أي قبل 8 سنوات.

ويبحث منتخب مصر عن بطاقة التأهل للمونديال على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساء على ملعب "4 أغسطس".

ويذكر أن منتخب مصر قد فازعلى نظيره الإثيوبي أمس الجمعة بهدفين دون رد فعل في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ7 من تصفيات المونديال.