مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

10 صور ترصد ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال

12:59 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال (3)
  • عرض 7 صورة
    ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال (5)
  • عرض 7 صورة
    ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال (6)
  • عرض 7 صورة
    ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال (7)
  • عرض 7 صورة
    ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال (4)
  • عرض 7 صورة
    ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو ببوركينا فاسو مباراة من العيار الثقيل، عندما يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الـ 8 من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

و لم يخوض منتخب بوركينا فاسو، أي مباراة رسمية على هذا الملعب، منذ أكثر من 4 سنوات، بينما آخر مباراة لعبها المنتخب الملقب بالخيول في واجادوجو، ضمن تصفيات كأس العالم بشكل عام، ترجع إلى عام 2017، أي قبل 8 سنوات.

ويبحث منتخب مصر عن بطاقة التأهل للمونديال على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساء على ملعب "4 أغسطس".

ويذكر أن منتخب مصر قد فازعلى نظيره الإثيوبي أمس الجمعة بهدفين دون رد فعل في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ7 من تصفيات المونديال.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو منتخب مصر بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- أسباب خصم رصيد كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عند الشحن
- موعد الانتهاء من تحديد قيمة أجرة وحدات الإيجار القديم
. ج 2 اللواء وليد السيسي في أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد: أخطر قصص وعائلات وأماكن المخدرات في مصر