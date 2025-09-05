كتبت-هند عواد:

أعلنت باراجواي، اعتبار يوم الجمعة 5 سبتمبر، عطلة رسمية، بعد تأهل منتخب بلادهم إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد غياب دام 16 عاما.

وتأهل منتخب باراجواي، إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد التعادل مع الإكوادور سلبيا، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية، وفور إعلان الحكم انتهاء المباراة، ظهرت على شاشات العرض في الملعب عبارة: "غدا هو يوم عطلة وطنية".

Clasificación al campeonato del mundo 16 años después, y feriado nacional en toda la Republica del Paraguay! pic.twitter.com/fTq6ltiNMD — Despertar Juvenil (@DespertarJuven2) September 5, 2025

وكانت المرة الأخيرة التي شاركت فيها باراجواي في كأس العالم، قبل 16 عاما، وبالتحديد في جنوب أفريقيا 2010، عندما خسرت في ربع النهائي من إسبانيا.

ووفقا لصحيفة "The Asuncion Time"، أعلنت وزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في باراجواي، أن يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، سيعلن عطلة رسمية في حال تأهل المنتخب إلى كأس العالم 2026، ليلة الخميس.

