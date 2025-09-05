مباريات الأمس
بعد غياب 16 عاما.. قرار من دولة باراجواي بعد تأهل منتخب بلادها إلى كأس العالم (فيديو)

11:14 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025
    احتفالات منتخب باراجواي بالتأهل إلى كأس العالم (4)
    احتفالات منتخب باراجواي بالتأهل إلى كأس العالم (2)
    احتفالات منتخب باراجواي بالتأهل إلى كأس العالم (5)
    احتفالات منتخب باراجواي بالتأهل إلى كأس العالم (3)
كتبت-هند عواد:

أعلنت باراجواي، اعتبار يوم الجمعة 5 سبتمبر، عطلة رسمية، بعد تأهل منتخب بلادهم إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد غياب دام 16 عاما.

وتأهل منتخب باراجواي، إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد التعادل مع الإكوادور سلبيا، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية، وفور إعلان الحكم انتهاء المباراة، ظهرت على شاشات العرض في الملعب عبارة: "غدا هو يوم عطلة وطنية".

وكانت المرة الأخيرة التي شاركت فيها باراجواي في كأس العالم، قبل 16 عاما، وبالتحديد في جنوب أفريقيا 2010، عندما خسرت في ربع النهائي من إسبانيا.

ووفقا لصحيفة "The Asuncion Time"، أعلنت وزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في باراجواي، أن يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، سيعلن عطلة رسمية في حال تأهل المنتخب إلى كأس العالم 2026، ليلة الخميس.

منتخب باراجواي باراجواي كأس العالم 2026 تأهل منتخب الباراجواي إلى كأس العالم
