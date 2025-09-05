القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة العميد حسام حسن، لمواجهة إثيوبيا، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

تقام مباراة مصر وإثيوبيا، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وتعد هذه المباراة الأولى التي تقام على ستاد القاهرة، بعد إغلاقه فترة للإصلاح، إذ خاض الفراعنة مرانهم على ملعب ستاد السلام.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

يمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026، بالمجان، على قنوات أون سبورت، وبالتحديد قناة أون سبورت 1.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتاج إلى الفوز في المباراتين المقبلتين، إثيوبيا وبوركينا فاسو، لانتزاع بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.