مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

10:05 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة العميد حسام حسن، لمواجهة إثيوبيا، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

تقام مباراة مصر وإثيوبيا، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وتعد هذه المباراة الأولى التي تقام على ستاد القاهرة، بعد إغلاقه فترة للإصلاح، إذ خاض الفراعنة مرانهم على ملعب ستاد السلام.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

يمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026، بالمجان، على قنوات أون سبورت، وبالتحديد قناة أون سبورت 1.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتاج إلى الفوز في المباراتين المقبلتين، إثيوبيا وبوركينا فاسو، لانتزاع بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

منتخب مصر مباراة مصر وإثيوبيا موعد مباراة مصر وإثيوبيا القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا تصفيات كأس العالم مصر وإثيوبيا
