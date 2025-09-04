مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

0 0
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

0 0
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

0 1
21:45

إسبانيا

جميع المباريات

إعلان

تشكيل إسبانيا لمواجهة بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2026

09:22 م الخميس 04 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب إسبانيا الأوليمبي
  • عرض 10 صورة
    لاعبو منتخب إسبانيا يرفعون كأس يورو 2024
  • عرض 10 صورة
    لاعبو منتخب إسبانيا يرفعون كأس يورو 2024
  • عرض 10 صورة
    لاعبو منتخب إسبانيا يرفعون كأس يورو 2024
  • عرض 10 صورة
    لابو منتخب إسبانيا يرفعون كأس يورو 2024 (1)_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    منتخب إسبانيا يفوز باليورو على حساب إنجلترا
  • عرض 10 صورة
    منتخب إسبانيا
  • عرض 10 صورة
    منتخب إسبانيا
  • عرض 10 صورة
    لاعبو منتخب إسبانيا يرفعون كأس يورو 2024 (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد منتخب بلغاريا، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا تركيا وجورجيا إلى جانب بلغاريا.

وشهد التشكيل تواجد الثلاثي لامين يامال وويليامز وأويارزابال في خط الهجوم، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو - هويسن – لو نورماند – كوكوريلا

خط الوسط: زوبيمندي – ميكيل ميرينو – بيدري

خط الهجوم: لامين يامال – نيكو ويليامز – أويارزابال .

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب إسبانيا إسبانيا وبلغاريا تصفيات أوروبا كأس العالم 2026 تشكيل منتخب إسبانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان