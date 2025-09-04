تشكيل إسبانيا لمواجهة بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2026

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد منتخب بلغاريا، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا تركيا وجورجيا إلى جانب بلغاريا.

وشهد التشكيل تواجد الثلاثي لامين يامال وويليامز وأويارزابال في خط الهجوم، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو - هويسن – لو نورماند – كوكوريلا

خط الوسط: زوبيمندي – ميكيل ميرينو – بيدري

خط الهجوم: لامين يامال – نيكو ويليامز – أويارزابال .