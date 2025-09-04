مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

0 0
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

0 1
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

0 5
16:30

الأهلي

قائد منتخب مصر لكرة الشوارع يتحدث عن تأثير محمد صلاح في كأس العالم

06:19 م الخميس 04 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

تحدث مصطفى شيكا قائد منتخب مصر لكرة الشوراع، المتوج بكأس العالم، عن تأثير محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في البطولة التي أقيمت قبل عدة أيام في النرويج.

وقال مصطفى شيكا في تصريحات خاصة لمصراوي: "الناس هناك بالنسبالها مصر يعني محمد صلاح، وكل شوية كنا نسمع "مو صلاح إيجيبشن كينج".

واختتم: "لم أكن متخيلا أن محمد صلاح مؤثرا إلى هذا الحد، خاصة أنها النرويج ليس فرنسا أو إنجلترا، وعندما رفع العلم المصري الجميع هتف: "مو صلاح إيجيبشن كينج".

