الأهلي يودع بطولة العالم لكرة اليد بعد الخسارة من برشلونة

ودع الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بطولة العالم 2025، بعد الخسارة من برشلونة الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بنتيجة 14-8، وظل تقدم الفريق الإسباني على نظيره الأهلي حتى انتهت المباراة بنتيجة 26-21.

وتأهل برشلونة إلى نهائي بطولة العالم 2025 لمواجهة فيزبريم المجرب الذي تغلب على ماجدبورج الألماني في نصف النهائي.

ويلاقي الأهلي نظيره ماجدبورج الألماني يوم الخميس المقبل، لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

