تطور جديد بشأن مطالبات طرد إسرائيل من المسابقات الأوروبية

تزايدت الضغوط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمنع الفرق الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الأوروبية بسبب الحرب في غزة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن التحركات من أجل التصويت داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تعليق مشاركة إسرائيل في كرة القدم الأوروبية قد توقفت.

وأوضحت الشبكة أن كان هناك مطالبات متزايدة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بين أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد وداخل الاتحادات الأوروبية لطرد الفرق الإسرائيلية من البطولات الأوروبية.

لكن منذ أن كشف الرئيس ترامب عن خطة من 20 نقطة للسلام وإنهاء الحرب، مع إجراء محادثات لتأمين اتفاق بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى صفقة، ساد اعتقاد بين قادة كرة القدم الأوروبية أن فرض عقوبات رياضية على إسرائيل لن يكون الخطوة الصحيحة في خضم محادثات السلام.

يُذكر أن المنتخب الإسرائيلي يشارك حاليا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، بينما يشارك نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي في بطولة الدوري الأوروبي.