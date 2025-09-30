مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

26 29
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

26 21
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

0 5
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

تطور جديد بشأن مطالبات طرد إسرائيل من المسابقات الأوروبية

كتب : محمد القرش

08:27 م 30/09/2025

منتخب إسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تزايدت الضغوط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمنع الفرق الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الأوروبية بسبب الحرب في غزة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن التحركات من أجل التصويت داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تعليق مشاركة إسرائيل في كرة القدم الأوروبية قد توقفت.

وأوضحت الشبكة أن كان هناك مطالبات متزايدة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بين أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد وداخل الاتحادات الأوروبية لطرد الفرق الإسرائيلية من البطولات الأوروبية.

لكن منذ أن كشف الرئيس ترامب عن خطة من 20 نقطة للسلام وإنهاء الحرب، مع إجراء محادثات لتأمين اتفاق بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى صفقة، ساد اعتقاد بين قادة كرة القدم الأوروبية أن فرض عقوبات رياضية على إسرائيل لن يكون الخطوة الصحيحة في خضم محادثات السلام.

يُذكر أن المنتخب الإسرائيلي يشارك حاليا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، بينما يشارك نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي في بطولة الدوري الأوروبي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طرد إسرائيل المسابقات الأوروبية يويفا ترامب غزة نادي مكابي تل منتخب إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* الصحة" تُحذر من شراء الأدوية عبر الإنترنت.. وتؤكد التحرك لـ"غلق الصفحات"
ترامب عن الشرق الأوسط: إمّا أن يهدأ أو سيتدخل الجيش الأمريكي