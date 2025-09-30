مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

26 29
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

6 4
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

0 1
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

منافس الأهلي المحتمل.. فيزبريم يتأهل لنهائي بطولة العالم لكرة اليد

كتب : محمد القرش

07:04 م 30/09/2025

فريق فيزبريم المجري

كتب - محمد القرش:

تأهل فريق فيزبريم المجري إلى نهائية بطولة العالم لكرة اليد 2025، بعد الفوز على نظيره ماجديبورج الألماني بنتيجة 23-20 في نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق المجري في النهائي، الفائز من مباراة الأهلي وبرشلونة في نصف النهائي.

وتقام مباراة الأهلي وبرشلونة على صالة العاصمة الإدارية، في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

يُذكر أن الفريق المجري يضم رباعي مصري: علي زين، يحيى الدرع، أحمد عادل دولا، وأحمد هشام دودو.

الأهلي لكرة اليد فيزبريم ماجديبورج كأس العالم لكرة اليد الأهلي وبرشلونة

