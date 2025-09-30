منافس الأهلي المحتمل.. فيزبريم يتأهل لنهائي بطولة العالم لكرة اليد

كتب - محمد القرش:

تأهل فريق فيزبريم المجري إلى نهائية بطولة العالم لكرة اليد 2025، بعد الفوز على نظيره ماجديبورج الألماني بنتيجة 23-20 في نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق المجري في النهائي، الفائز من مباراة الأهلي وبرشلونة في نصف النهائي.

وتقام مباراة الأهلي وبرشلونة على صالة العاصمة الإدارية، في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

يُذكر أن الفريق المجري يضم رباعي مصري: علي زين، يحيى الدرع، أحمد عادل دولا، وأحمد هشام دودو.

