"لم أهيئ نفسي".. محمد صلاح يكشف سر بكائه في مباراة بورنموث

كتبت-هند عواد:

كشف المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، سر بكائه في مباراة بورنموث، في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات عبر بودكاست " "men in blazers: "البكاء بعد مباراة بورنموث؟ كان الأمر صعبا للغاية بالنسبة لي لأنني لم أهيئ نفسي لذلك، عادة ما أصفق للجماهير بعد المباراة لأقول لهم شكرا لحضوركم، ولكن بمجرد أن وقفت أمام مدرجات الكوب كانوا يغنون لجوتا".

وأضاف: "ثم غمرتني مشاعري وفكرت فيه، حينها اضطررت للتعامل مع الأمر، لكن كما ترى كثير من الناس في "كوب'" يظهرون مشاعرهم أو ما يشعرون به عندها تبدأ بالانهيار قليلا، ليس من السهل نسيان أن لاعبي ليفربول يحزنون على فقدان ليس فقط زميلا رائعا بل أيضا صديقا عزيزا شخصا أحبه الكثيرون في النادي".

اقرأ أيضًا:

9 سنوات زواج وخيانة.. 25 صورة ترصد علاقة حمدي النقاز وزوجته قبل الطلاق

أشرف صبحي: حسام حسن يعمل بجد.. هناك رقابة مالية شديدة على الأندية