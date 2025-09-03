مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

16:00

الجابون

"ما تستحق حتى دمعة".. زوجة لاعب الزمالك السابق تعلن انفصالهما

12:16 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025
    حمدي النقاز وزوجته (2)
    حمدي النقاز وزوجته (4)
    حمدي النقاز وزوجته (5)
    حمدي النقاز وزوجته (6)
    حمدي النقاز وزوجته (7)
    حمدي النقاز وزوجته (3)
    حمدي النقاز وزوجته (8)
    حمدي النقاز وزوجته (10)
    حمدي النقاز وزوجته (12)
    حمدي النقاز وزوجته (13)
    حمدي النقاز وزوجته (11)
    حمدي النقاز وزوجته وابنتهما (2)
    حمدي النقاز وزوجته وابنتهما (3)
    حمدي النقاز وزوجته (9)
    حمدي النقاز وزوجته وابنتهما (4)
    حمدي النقاز وزوجته وابنتهما (1)
    حمدي النقاز وزوجته وابنتهما (6)
    حمدي النقاز وزوجته وابنتهما (7)
    حمدي النقاز وزوجته وابنتهما (9)
    حمدي النقاز وزوجته وابنتهما (10)
    حمدي النقاز وزوجته وابنتهما (11)
    حمدي النقاز وزوجته وابنتهما (12)
    حمدي النقاز وزوجته وابنتهما (5)
    حمدي النقاز وزوجته وابنتهما (8)
أعلنت "ميرفا" زوجة التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، انفصالهما، بعد زواج دام لأكثر من 7 سنوات.

وكتبت ميرفا عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله الذي يُظهر لنا، الحقائق ولو بعد حين اليوم، أعلن انفصالي رسميا، بعض النهايات ما تستحق حتى دمعة".

واختتمت: "والحمد لله إنها جات في وقتها الطلاق مش نهاية، هو بداية جديدة لشخص ما يستاهل يكون في حياتي"، حيث اتهمته بالخيانة.

اقرأ أيضًا:

7 معلومات عن يارا نعوم بعد رسالة عماد متعب الرومانسية لها

"برسالة رومانسية و5 صور".. عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد زوجته يارا نعوم

إيقاف لاعب الزمالك 3 مباريات.. قرارات نارية من رابطة الأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميرفا حمدي النقاز الزمالك الإسماعيلي
