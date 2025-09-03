"ما تستحق حتى دمعة".. زوجة لاعب الزمالك السابق تعلن انفصالهما

أعلنت "ميرفا" زوجة التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، انفصالهما، بعد زواج دام لأكثر من 7 سنوات.

وكتبت ميرفا عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله الذي يُظهر لنا، الحقائق ولو بعد حين اليوم، أعلن انفصالي رسميا، بعض النهايات ما تستحق حتى دمعة".

واختتمت: "والحمد لله إنها جات في وقتها الطلاق مش نهاية، هو بداية جديدة لشخص ما يستاهل يكون في حياتي"، حيث اتهمته بالخيانة.

