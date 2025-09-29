عدو بنزيما الأسبق.. تشافي على رادار الاتحاد السعودي لخلافة لوران بلان

دخل تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني، دائرة اهتمامات نادي الاتحاد السعودي لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا للفرنسي لوران بلان، الذي أُقيل مؤخرًا بسبب تراجع النتائج.

وبحسب ما أكده الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن إدارة الاتحاد تضع تشافي ضمن أبرز المرشحين لتولي المهمة، إلى جانب أسماء أخرى بارزة مثل الإيطالي لوتشيانو سباليتي والبرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وتُعد هذه الخطوة -في حال إتمامها- ثاني تجارب تشافي التدريبية في القارة الآسيوية، بعد تجربته الأولى مع نادي السد القطري، والتي مهدت طريقه لاحقًا لتولي تدريب برشلونة في نوفمبر 2021، قبل أن يُقال من منصبه في مايو 2024 بسبب تذبذب نتائج الفريق.

وتنتظر تشافي مهمة جديدة حال موافقته على العرض، إذ سيقود فريقًا يضم بين صفوفه النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد السابق، والذي كان أحد خصومه في الدوري الإسباني.