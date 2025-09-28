ريمونتادا برشلونة على ريال سوسيداد تقود الفريق لصدارة الدوري

انتهت مباراة برشلونة وريال سوسيداد التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وفاز برشلونة على نظيره ريال سوسيداد بعد التأخر بهدف حتى الدقيقة 43، حيث انتصر البارسا بهدفين مقابل هدف.

وافتتح ألفارو أودريوزولا أهداف المباراة بالدقيقة 31 من زمن شوط المباراة الأول.

وعادل الظهير الأيسر كوندي النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 43، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز في الدقيقة 59.

ورفع البارسا رصيده إلى 19 نقطة محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما احتل سوسيداد المركز الـ17 برصيد 5 نقاط.

