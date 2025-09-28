آخرهم توماسبيرج.. كم مدربًا فاوضهم الأهلي بعد رحيل خوسيه ريبيرو؟

منذ إعلان الأهلي رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن القيادة الفنية، توالت التسريبات بشأن تفاوض الإدارة مع عدد من المدربين الأجانب لتولي المسؤولية.

المثير أن كل هذه الأسماء لم تصل إلى خط النهاية، لأسباب تفاوتت بين شروط مالية مبالغ فيها، أو ارتباطات سابقة.

في هذا التقرير، يقدم "مصراوي"، أبرز المدربين الذين دخلوا في دائرة المفاوضات مع الأهلي كالتالي:

رويجيرو ميكالي - لم يتلقَ أي عرض رسمي

رغم تصدّر اسمه لقائمة الترشيحات، خرج وكيل ميكالي في تصريحات صريحة نفى خلالها وجود أي مفاوضات رسمية من الأهلي، مؤكدًا أن المدرب البرازيلي منفتح على أي عروض، لكن الأهلي لم يتحرك نحوه فعليًا.

ماركو روزه: أكدت تقارير ألمانية ومصرية أن الأهلي تواصل مع المدرب الألماني ماركو روزه، لكن المفاوضات توقفت بسبب طلباته المالية الكبيرة، والتي بلغت قرابة 4.5 مليون يورو سنويًا.

كارلوس كيروش: أشارت مصادر داخل الأهلي إلى وجود تواصل أولي مع البرتغالي كارلوس كيروش، الذي أبدى ترحيبًا مبدئيًا، قبل أن يعتذر عن تولي المهمة لاحقًا بسبب التزاماته مع منتخب عمان.

في المقابل، نفى مساعده ومدير فنيين سابقين مثل فينجادا، وجود مفاوضات رسمية من الأساس.

جوزيه جوميز : جاء اسم البرتغالي جوزيه جوميز ضمن الترشيحات، وأكدت تقارير أن الأهلي تواصل معه بالفعل، لكن المدرب رفض العرض مفضلًا استكمال عقده مع الفتح السعودي.

رُوي فيتوريا: تحدثت بعض التقارير عن استفسار الأهلي بشأن مدى استعداد روي فيتوريا للعودة إلى مصر، لكن لم يتم أي تواصل رسمي، التقارير أكدت أن المدرب طلب مهلة حتى منتصف أكتوبر للنظر في العرض.

برونو لاج وأورس فيشر - خلافات في الشروط

دخل الأهلي في اتصالات مع مدربين آخرين مثل برونو لاج وأورس فيشر، لكن لم يتم الاتفاق بسبب خلافات في البنود التعاقدية وتكوين الجهاز المعاون.

توماس توماسبيرج

كان أكثر الأسماء القريبة من تدريب الأهلي، هو المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج، بعدما كشفت مصادر عن توصله لاتفاق مع النادي الأهلي.

الساعات الماضية شهدت تغيرا مفاجئا في مستقبل المدرب، بعدما كشف موقع "جول" البولندي عن اتفاق مع المدرب مع نادي بوجون شتشيتسين البولندي.