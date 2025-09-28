"لا تفارقني أبداً".. ديمبلي يواصل احتفاله بالكرة الذهبية

واصل عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان احتفالاته بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي توّج بها في 22 سبتمبر الماضي بعد التفوق على الإسباني لامين يامال.

وكانت إدارة نادي باريس سان جيرمان أقامت احتفالاً خاصاً في ملعب بارك دي برانس مساء السبت تكريمًا لنجمه المتألق.

وقال ديمبيلي في تصريحات لقناة Téléfoot الفرنسية إنه عاش لحظات عصيبة في الحفل: "كنت متوتراً للغاية في حفل الكرة الذهبية.. كنت أتعرق وشعرت بآلام في المعدة، لكن بعدها سار كل شيء على ما يرام".

وأضاف ممازحاً:"أنا لا أترك الكرة الذهبية منذ أن فزت بها.. أنام معها، ولا تفارقني أبداً رغم أنها ثقيلة".

كما تطرق صاحب الـ28 عامًا إلى إمكانية اللعب كمهاجم صريح، مؤكداً:"المدرب هو من يقرر.. لو قلت ذلك للويس إنريكي سيقتلني، ويقول لي: أنت مجنون؟ اجلس على الدكة".

أتم حديثه قائلاً: "المهاجم الصريح مركز لطالما أحببته.. وقلت ذلك كثيراً لجميع المدربين، ضعوني في العمق، قد أفاجئكم".