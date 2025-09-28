مباريات الأمس
بعد خسارة ليفربول.. فريق واحد لم يخسر بالدوري الإنجليزي الممتاز

كتب : مصراوي

05:00 ص 28/09/2025
تلقى فريق ليفربول الخسارة بثنائية مقابل هدف من نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فريق ليفربول ضمن الفرق التي لم تتلقى أي هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

ليفربول وكريستال بالاس، هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتعرضا للهزيمة في بالبريميرليج.

وكانت مواجهة أمس هي الحاسمة والتي جعلت فريق واحد ينفرد بهذا الإنجاز حتى الآن، وهو كريستال بالاس، الذي فاز في 3 مباريات وتعادل مثلهم، ليحتل وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، حصد ليفربول 15 نقطة من الفوز في 5 مواجهات بالدوري الممتاز وخسارة واحدة، وجاء في صدارة البريميرليج.

