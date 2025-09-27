مباريات الأمس
منتخب مصر يتلقى الهزيمة الأولى أمام اليابان في كأس العالم للشباب

كتب - محمد القرش:

11:21 م 27/09/2025 تعديل في 28/09/2025
تلقى منتخب مصر الهزيمة من نظيره الياباني بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

ودخل الفراعنة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد وهب.

خط الدفاع: سيف سفاجا - أحمد عبدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي.

خط الوسط: تيبو جبريال - سليم طلب - أحمد كاباكا.

خط الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - أحمد نايل.

ملخص مباراة منتخب مصر واليابان

بداية المباراة

تسديدة قوية من حامد عبد الله تمر بجوار قائم مرمى منتخب اليابان في الدقيقة 14

رأسية خطيرة على منتخب اليابان لكن تمر بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 17

منتخب اليابان يسجل الهدف الأول في الدقيقة 28

تسديدة من لاعب اليابان تصطدم بدفاعات منتخب مصر وتتحول لركلة ركنية في الدقيقة 41

نهاية الشوط الأول بتقدم اليابان بهدف على مصر

بداية الشوط الثاني

منتخب اليابان يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 48

تشتيت من دفاع منتخب مصر بعد كرة عرضية من اليابان في الدقيقة 58

مشاركة محمد السيد ومعتز محمد بدلا من سيف سفاجا وسليم طلب في الدقيقة 62

عرضية من منتخب اليابان تمر دون أن يقابلها أحد في الدقيقة 68

أحمد وهب حارس منتخب مصر يتصدى لتسديدة قوية في الدقيقة 77

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بفوز منتخب اليابان على مصر بثنائية دون رد

منتخب مصر للشباب كأس العالم للشباب كأس العالم اليابان تحت 20 منتخب مصر تحت 20 سنة مصر واليابان مباراة مصر واليابان

