مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

المصرية للاتصالات

2 1
14:30

فاركو

كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو لاكورونيا

0 1
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

3 0
21:30

فيردر بريمن

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يتسبب في تأجيل موعد زفاف أحدث صفقاته

كتب-مراسل مصراوي:

10:11 م 13/01/2026 تعديل في 10:17 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار لاعب الأهلي الجديد (2)
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار لاعب الأهلي الجديد (4)
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار لاعب الأهلي الجديد (1)
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار مع خطيبته (4)
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار مع خطيبته (2)
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار مع خطيبته (3)
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار مع خطيبته (1)
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار مع خطيبته (5)
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار مع خطيبته (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تسبب انتقال عمرو الجزار، مدافع البنك الأهلي إلى النادي الأهلي، في تأجيل حفل زفافه، الذي كان مقرر له يوم 23 يناير 2026.

وقال مصدر لمصراوي: "عمرو الجزار كان سبق وحدد موعد حفل زفافه يوم 23 يناير الحالي، ولكن بعد توقيعه للأهلي أخبر النادي بموعد الزفاف".

وأضاف المصدر: "لكن الأهلي طلب منه تأجيل موعد حفل زفافه، لأنه يتزامن مع موعد مباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، والجزار استجاب لطلب الأهلي وقام بتأجيل زفافه".

وتعاقد الأهلي مع عمرو الجزار، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وخاض اللاعب مران الفريق اليوم.

اقرأ أيضًا:

قاهر الأهلي.. المصرية للاتصالات يواصل مغامرته في الكأس ويقصي فاركو

مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. موعد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو الجزار الأهلي خطيبة عمرو الجزار أخبار الأهلي الأهلي اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عصام الحضري يعلق على الفيديو الساخر للاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر
رياضة عربية وعالمية

عصام الحضري يعلق على الفيديو الساخر للاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر
"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER
أخبار المحافظات

"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER
هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"
زووم

هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"
هل الفضائيين هم من بنوا الأهرامات؟.. زاهي حواس يحسم الجدل
أخبار مصر

هل الفضائيين هم من بنوا الأهرامات؟.. زاهي حواس يحسم الجدل
نجوم وفريق عمل فيلم "ده صوت ايه ده" يحتفلون بالعرض الخاص
زووم

نجوم وفريق عمل فيلم "ده صوت ايه ده" يحتفلون بالعرض الخاص

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
19:00

مصر

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)