الأهلي يتسبب في تأجيل موعد زفاف أحدث صفقاته

بكى بسبب هتافات عنصرية ويلعب في إسرائيل.. من هو عبدالله سيك لاعب منتخب

20 صور من تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

أرسلوه لصلاح".. كيف تفاعل جمهور السنغال على مواقع التواصل الاجتماعي مع

تسبب انتقال عمرو الجزار، مدافع البنك الأهلي إلى النادي الأهلي، في تأجيل حفل زفافه، الذي كان مقرر له يوم 23 يناير 2026.

وقال مصدر لمصراوي: "عمرو الجزار كان سبق وحدد موعد حفل زفافه يوم 23 يناير الحالي، ولكن بعد توقيعه للأهلي أخبر النادي بموعد الزفاف".

وأضاف المصدر: "لكن الأهلي طلب منه تأجيل موعد حفل زفافه، لأنه يتزامن مع موعد مباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، والجزار استجاب لطلب الأهلي وقام بتأجيل زفافه".

وتعاقد الأهلي مع عمرو الجزار، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وخاض اللاعب مران الفريق اليوم.

اقرأ أيضًا:

قاهر الأهلي.. المصرية للاتصالات يواصل مغامرته في الكأس ويقصي فاركو

مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. موعد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا