أتليتيكو يضرب ريال مدريد بخماسية.. شاهد الملخص

انتهت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "لا ليجا".

نتيجة مباراة الريال وأتلتيكو

وفاز أتلتيكو على الريال بخماسية مقابل هدفين، على ملعب استاد واندا ميتروبوليتانو.

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

وافتتح روبين لي نورماند أهداف المباراة بالدقيقة 14، وعادل كيليان مبابي النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 25.

وأضاف أردا جولر الهدف الثاني لريال مدريد بالدقيقة 36، ليعادل ألسكندر سورلوث النتيجة للأتليتي في الدقيقة 45+3.

وسجل جوليان ألفاريز هدف أتلتيكو الثالث في الدقيقة 51 من علامة الجزاء، قبل أن يضيف الهدف الرابع بعدها بـ 12 دقيقة فقط، بينما سجل جريزمان الهدف الخامس في الدقيقة 90+3.

وظل ريال مدريد محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما احتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 12 نقطة.