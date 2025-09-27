مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

4 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

5 1
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

2 1
17:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

أتليتيكو يضرب ريال مدريد بخماسية.. شاهد الملخص

كتب - محمد القرش:

08:05 م 27/09/2025
  • عرض 7 صورة
    ريال مدريد ضد أتليتيكو مدريد
    أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد (2)
    احتفال فينيسيوس
    احتفال مبابي
    احتفال ريال مريد (2)
    احتفال ريال مريد (1)

انتهت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "لا ليجا".

نتيجة مباراة الريال وأتلتيكو

وفاز أتلتيكو على الريال بخماسية مقابل هدفين، على ملعب استاد واندا ميتروبوليتانو.

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

وافتتح روبين لي نورماند أهداف المباراة بالدقيقة 14، وعادل كيليان مبابي النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 25.

وأضاف أردا جولر الهدف الثاني لريال مدريد بالدقيقة 36، ليعادل ألسكندر سورلوث النتيجة للأتليتي في الدقيقة 45+3.

وسجل جوليان ألفاريز هدف أتلتيكو الثالث في الدقيقة 51 من علامة الجزاء، قبل أن يضيف الهدف الرابع بعدها بـ 12 دقيقة فقط، بينما سجل جريزمان الهدف الخامس في الدقيقة 90+3.

وظل ريال مدريد محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما احتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو نتيجة مباراة الريال وأتلتيكو ريال مدريد ألفاريز جريزمان الريال اليوم أهداف ريال مدريد

