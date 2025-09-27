مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

اليابان - شباب

- -
23:00

مصر - شباب

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
17:00

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

تعرف على تردد قناة "ثمانية" السعودية الرياضية

كتب : مصراوي

12:10 م 27/09/2025

تعرف على تردد قناة ثمانية السعودية الرياضية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد الميموني:

الكثير من مشجعي ومحبي كرة القدم يبحثون عن القناة الجديدة "ثمانية" التي تنقل جميع المباريات الهامة والدولية وبالأخص كرة القدم السعودية.

وتضم قناة الثمانية نخبة من النقاد الرياضيين مما يجعلها وجهة مثالية لكل محبي الرياضة وبالأخص "كرة القدم".

ونعرض خلال السطور التالية تردد قناة الثمانية كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

وتُختتم الجولة الرابعة من الدوري السعودي بثلاث مباريات فريق نيوم الذي يضم أحمد حجازي يحل ضيفًا على نظيره الرياض فيما يستضيف الفيحاء نظيره النجمة كما يستضيف فريق الفتح الذي يدربه البرتغالي جوميز والمصري أحمد مجدي نظيره القادسية، وتنقل قنوات ثمانية المباريات الثلاث.

اقرأ أيضًا:

5 معلومات وصور توضح كيف يحافظ كريستيانو رونالدو على لياقته بعد الـ40

"كهربا حاول فض المشاجرة في البداية".. اشتباكات في الدوري الكويتي بحضور ثنائي مصري (صور وفيديو)

"الخطيب أخ أكبر".. سيد عبدالحفيظ يعلن نيته الترشح بانتخابات الأهلي

"ملاهي وسوق".. 13 صورة ترصد كيف يقضي محمد صلاح إجازته مع عائلته

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كرة القدم السعودية تردد قناة ثمانية السعودية الرياضية الدوري السعودي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

محدش يقدر يأذي مصر.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته الأكاديمية العسكرية فجرًا
21 نقطة لإنهاء الحرب.. تفاصيل خطة ترامب الجديدة بشأن غزة
قريبًا.. عودة باسم يوسف