تعرف على تردد قناة "ثمانية" السعودية الرياضية

كتب - محمد الميموني:

الكثير من مشجعي ومحبي كرة القدم يبحثون عن القناة الجديدة "ثمانية" التي تنقل جميع المباريات الهامة والدولية وبالأخص كرة القدم السعودية.

وتضم قناة الثمانية نخبة من النقاد الرياضيين مما يجعلها وجهة مثالية لكل محبي الرياضة وبالأخص "كرة القدم".

ونعرض خلال السطور التالية تردد قناة الثمانية كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

وتُختتم الجولة الرابعة من الدوري السعودي بثلاث مباريات فريق نيوم الذي يضم أحمد حجازي يحل ضيفًا على نظيره الرياض فيما يستضيف الفيحاء نظيره النجمة كما يستضيف فريق الفتح الذي يدربه البرتغالي جوميز والمصري أحمد مجدي نظيره القادسية، وتنقل قنوات ثمانية المباريات الثلاث.

