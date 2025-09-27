5 معلومات وصور توضح كيف يحافظ كريستيانو رونالدو على لياقته بعد الـ40

"بعضها غير آمنة ".. ترامب يقترح نقل مباريات كأس العالم 2026

قاد كريستيانو رونالدو فريق النصر للفوز بالكلاسيكو بتسجيله هدفًا في مرمى الاتحاد خلال المباراة التي استضافها الأخير مساء أمس الجمعة وانتهت بفوزهم بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

كريستيانو رونالدو وصل للهدف رقم 4 بالموسم الجاري مع فريق النصر ليحتل وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بفارق هدف عن زميله بالفريق جواو فيليكس المتصدر لجدول المسابقة.

رونالدو صاحب الـ 40 عاماً انضم لصفوف النصر بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 لينهي الموسم هدافًا للدوري السعودي ثم كرر الأمر بالموسم الماضي 2024/25 ويمتلك الشغف ذاته بالموسم الحالي الذي ساهم في بناء فريق جديد للنصر، بحسب تقارير صحفية عالمية ومحلية، بداية من المدرب جيسوس واللاعبين للحصول على بطولة.

ويظل شغف رونالدو وحافظته على لياقته داخل الملعب في ظل تقدمه بالعمر واحدة من الأشياء المميزة لـ "الدون".. فما السبب؟

1) يلتزم رونالدو بنظام غذائي صارم يشرب خلاله كميات كبيرة من المياه

2) لا يتوقف عن التدريبات البدنية الشديدة اليومية في صالة الحديد حتى في أيام إجازته لتصل إلى 4 ساعات يوميًا.

3) الالتزام بأحدث الأجهزة في الاشتشفاء عقب المباريات لتجنب الإرهاق وسط ضغط المباريات ومشاركته بها كأساسي.

4) يتجنب رونالدو تناول الكحول والمشروبات الغازية والسكريات للحفاظ على جسده

5) يتبع رونالدو نظام نوم فريد إذ يحصل على ما يشبه "القيلولة" لمدة 90 دقيقة 5 مرات باليوم

