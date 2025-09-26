حمدي فتحي يسجل في فوز مثير للوكرة على أم صلال في الدوري القطري (فيديو وصور)

كشف حساب جائزة الكرة الذهبية عبر منصة إكس عدد النقاط التي حصل عليها الـ 30 لاعبًا الذين تم ترشيحهم للفوز بالجائزة لعام 2025.

عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان كان قد حصد لقب الكرة الذهبية لعام 2025، لمزيد من التفاصيل عن الفائزين بالجوائز الأخرى بالحفل.. اضغط هنا

وحصل محمد صلاح حسبما أظهرت حسابات الجائزة، اليوم الجمعة، على 657 نقطة في المركز الرابع خلف البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان) الذي حصل على 703 نقطة، فيما حصل عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) على 1380 نقطة مقابل 1059 نقطة للامين لامال (برشلونة) صاحب المركز الثاني.

نقاط المرشحين في جائزة الكرة الذهبية البالون دور 2025

1- عثمان ديمبيلي (1380 نقطة)

2- لامين يامال (1059 نقطة)

3- فيتينيا (703 نقطة)

4- محمد صلاح (657 نقطة)

5- رافينيا ( 620 نقطة)

6- أشرف حكيمي ( 484 نقطة)

7- كيليان مبابي ( 378 نقطة)

8- كول بالمر (211 نقطة)

9- جيانلويجي دوناروما (172 نقطة)

10- نونو مينديز (171 نقطة)

11- بيدري (124 نقطة)

12- خفيتشا كفاراتسخيليا ( 123 نقطة)

13 - هاري كين (112 نقطة)

14- ديزيري دوي (47 نقطة)

15- فيكتور جيوكيريس (56 نقطة)

16- فينيسيوس جونيور (51 نقطة)

17- روبرت ليفاندوفسكي (49 نقطة)

18- سكوت ماكتومناي (45 نقطة)

19- جواو نيفيز (40 نقطة)

20- لاوتارو مارتينيز (37 نقطة)

21- سيرهو جيراسي (25 نقطة)

22- أليكسس ماك أليستر (21 نقطة)

23- جود بيلينجهام (21 نقطة)

24- فابيان رويز (20 نقطة)

25- دينزل دومفريس (20 نقطة)

26- إيرلينج هالاند (18 نقطة)

27- ديكلان رايس ( 13 نقطة)

28- فيرجيل فان دايك (7 نقاط)

29- فلوريان فيرتز (5 نقاط)

30- مايكل أوليز (4 نقاط)

