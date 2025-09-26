سلوت يتحدث عن معاقبة إيكيتيكي.. وجاهزية إيزاك لمباراة كريستال

كتب - محمد القرش:

تحدث أرني سلوت مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن معاقبة إيكيتيكي بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها، ومدى جاهزية ألكسندر إيزاك للمشاركة مع الريدز لمدة 90 دقيقة.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي للمباراة: "تحدثت مع إيكيتيكي بشأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها لكنه هذا ليس عقاب أو تأديب".

وأضاف: "التأديب يعني غرامة وهو لم يُعاقب، ما فعله لم يكن ذكيا لذلك أدركه فورا، فاعتذر لزملائه مباشرة".

وواصل: "اللاعبون من جميع الأعمار يرتكبون أخطاءً، وهذا ما حدث، لكننا جميعًا نرتكب أخطاء، وفي هذا النادي يُسمح لك بارتكاب خطأ دون التعرض لغرامة فورية أو ما شابه".

وعن مدى جاهزية إيزاك، أجاب سلوت: "نعم، أصبح قادرًا على اللعب لمدة 90 دقيقة مجددًا، لعب 90 دقيقة يعتمد أيضًا على سرعة المباراة وشدتها، قد يكون أكثر من اللازم".

ويلاقي الريدز نظيره كريستال بالاس غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.