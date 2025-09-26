أسطورة برشلونة يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

أعلن سيرجيو بوسكيتس اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، حيث ستكون مباريات الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي هي الأخيرة في مسيرته الاحترافية.

وكتب الإسباني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "شكراً جزيلاً للجميع، ولكرة القدم على كل شيء، ستبقون دائماً جزءاً من هذه القصة الجميلة".

ومنذ انضمامه إلى نادي إنتر ميامي في عام 2023، لعب بوسكيتس دورًا أساسيًا في النمو المستمر للنادي، حيث ساهم برؤيته وجودته في خط الوسط، بالإضافة إلى خبرته وقيادته، ولعب دورا في الفوز بدرع المشجعين وكأس الدوري.

ويعد بوسكيتس من أساطير نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، حيث حصد 32 لقبا مع البارسا، ما بين كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والدوري المحلي.

وعلى المستوى الدولي، حصد سيرجيو لقب كأس العالم 2010، قبل أن يفوز بيورو 2012.

