مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

12:24 ص 26/09/2025

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف المنافسات والدوريات اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر.

ومن أبرز مباريات اليوم، النصر أمام الاتحاد في الدوري السعودي، بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الحزم ضد الأهلي - 6:35 مساء - الثمانية 2

ضمك ضد الاتفاق - 6:40 مساء - الثمانية 3

النصر ضد الاتحاد - 9:00 مساء - الثمانية 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن - 9:30 مساء - إم بي سي أكشن

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستراسبورج ضد أولمبيك مارسيليا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

جيرونا ضد إسبانيول - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

لافيينا ضد بروكسي - 4:00 مساء.

الترسانة ضد أسوان - 4:00 مساء.

طنطا ضد مسار - 4:00 مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

