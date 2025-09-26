مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف المنافسات والدوريات اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر.

ومن أبرز مباريات اليوم، النصر أمام الاتحاد في الدوري السعودي، بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الحزم ضد الأهلي - 6:35 مساء - الثمانية 2

ضمك ضد الاتفاق - 6:40 مساء - الثمانية 3

النصر ضد الاتحاد - 9:00 مساء - الثمانية 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن - 9:30 مساء - إم بي سي أكشن

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستراسبورج ضد أولمبيك مارسيليا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

جيرونا ضد إسبانيول - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

لافيينا ضد بروكسي - 4:00 مساء.

الترسانة ضد أسوان - 4:00 مساء.

طنطا ضد مسار - 4:00 مساء.