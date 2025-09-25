وليام ساليبا يمدد عقده مع أرسنال ويوجه صدمة إلى الريال

"الأسوأ".. هجوم قوي من مصطفى محمد على مدربه السابق في نانت

كتب - نهى خورشيد

وافق النجم الفرنسي وليام ساليبا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، على تجديد عقده لمدة خمس سنوات مع النادي اللندني.

وكشفت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية في مايو الماضي أن إدارة أرسنال بدأت مفاوضات مبكرة مع ساليبا صاحب الـ 24 عاماً لضمان استمراره بعد يونيو 2027، وهو موعد انتهاء عقده الحالي.

ورغم اهتمام ريال مدريد بضمه، أكد المدافع الفرنسي في مارس الماضي أنه سعيد في أرسنال ويرغب في التتويج بالألقاب بقميص المدفعجية، والذي حقق مؤخراً كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020.

وخلال سؤاله في يوليو الماضي عن إمكانية تجديد عقده،قال :"نعم، آمل ذلك بالطبع لا يوجد شيء رسمي الآن، لكن هناك محادثات جيدة بين وكيلي والنادي لـ ننتظر".

لعب ساليبا دوراً محورياً في دفاع أرسنال بالدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين، وشارك في 51 مباراة بالموسم الماضي، إذ أنهى الفريق مشواره بالمركز الثاني في البريميرليج للعام الثالث على التوالي، إضافة إلى بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ساليبا انتقل إلى أرسنال قادماً من سانت إيتيان الفرنسي عام 2019، قبل أن يُعير لعدة مواسم في الدوري الفرنسي مع نيس ومرسيليا، ليعود بعدها ويصبح أحد أبرز أعمدة تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا.