"جرائم الإبادة في غزة".. يويفا يميل إلى تعليق عضوية إسرائيل

كشفت صحيفة التايمز البريطانية اليوم الخميس، عن اتخاذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قراراً جديداً بشأن عضوية إسرائيل.

وبحسب الصحيفة فأن اليويفا يتجه نحو تعليق عضوية إسرائيل، وذلك عقب تقرير لجنة الأمم المتحدة والتي اتهمت تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن غالبية الدول الأعضاء في يويفا تميل حالياً إلى اتخاذ قرار بتجميد العضوية، لكن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، ومن المتوقع حسمه بشكل نهائي الأسبوع المقبل.

كما دعا بعض الخبراء إلى فرض عقوبات رياضية على إسرائيل في ظل ارتكابها جرائم إبادة جماعية في غزة، وتشمل منع مشاركتها في كل من يويفا والفيفا "الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وقالت ألكسندرا زانتاكي المقررة الخاصة للأمم المتحدة في مجال الحقوق الثقافية، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز: "لا يمكن للرياضة أن تستمر وكأن شيئاً لم يكن، يجب استبعاد إسرائيل، عندما نتحدث عن فرق وطنية تمثل دولاً متهمة بادعاءات جدية بارتكاب إبادة، فهذا خط أحمر".

وفي حال تجميد عضوية إسرائيل، ستصبح على نفس خطى روسيا، التي تم استبعادها من المنافسات الأوروبية عقب غزوها أوكرانيا عام 2022.

وفي سياق متصل، يعمل وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم شينو زوارتس لمحاولة منع استبعاد إسرائيل من يويفا، وذلك وفقاً لـ موقع واللا العبري.

يُذكر أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جدد مطالبته بتعليق عضوية إسرائيل، عقب مقتل اللاعب الفلسطيني سليمان العُبيد الملقب بـ بيليه الفلسطيني، في غارة إسرائيلية خلال أغسطس الماضي.