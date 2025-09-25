أول تعليق من وسام أبو علي بعد إصابته مع كولومبوس الأمريكي

أعلن المدير الفني لفريق كولومبوس كرو الأمريكي ويلفريد نانسي، إصابة مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي وغيابه عن مباريات الفريق المتبقية ببطولة الدوري الإسباني.

وتعرض أبو علي للإصابة، خلال مباراة فريقه الماضية أمام تورنتو بالدوري الأمريكي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكشف نانسي في تصريحات صحفية، أن أبو علي تعرض للإصابة في كاحل القدم اليمنى خلال المباراة الماضية، مشيرا إلى غياب اللاعب عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وقال نانسي في تصريحات نقلتها صحيفة "dispatch": "وسام أبو علي كان متأثرا للغاية بعد الإصابة، خاصة بعد علمه بأنه لن يشارك مع الفريق في المباريات المتبقية، في ظل المستويات المميزة التي كان يقدمها في الفترة الماضية".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، أن إصابة اللاعب ستبعده عن الملاعب فترة تصل إلى 6 أسابيع، مما يعني نهاية موسمه مع الفريق.

